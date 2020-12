Bon prix sur ce lot de 3 jeux Nintendo Switch pour Noël

Les jeux sur Nintendo Switch seront probablement les produits qui seront le plus vendus à l’occasion du prochain Noël. En ce moment, Cdiscount propose un lot comprenant Pokémon Donjon Mystère, Pokémon Bouclier et Astérix & Obélix XXL 2 ; le tout pour moins de 75 euros.

Après Cyberpunk 2077 au meilleur prix pour les membres CDAV, voici un autre bon plan jeu vidéo sur Cdiscount.

Juste avant les fêtes de fin d’année, le site marchand français propose à ses clients de se procurer un lot de 3 jeux sur Nintendo Switch au tarif de 74,99 euros (livraison gratuite à domicile ou en point relais). Les trois jeux en question sont les suivants : Pokémon Donjon Mystère, Pokémon Bouclier et Astérix & Obélix XXL 2 (en version téléchargement). Pour information, les jeux sont vendus à 94,97 euros si vous faites des achats séparés. En effectuant cet achat groupé, vous réalisez une économie de près de 20 euros.

Sorti en mars 2020, Pokémon Donjon Mystère invite le joueur à incarner un Pokémon et à former une équipe de secours avec d’autres Pokémon (Pikachu, Evoli ou encore Salamèche) afin d’explorer de mystérieux donjons qui changent à chaque visite et de sauver le monde. Quant à Pokémon Bouclier, le jeu vous emmène à explorer Galar, une région aux environnements variés, des campagnes paisibles aux villes modernes en passant par des forêts et des montagnes enneigées. Les humains et les Pokémon cohabitent ensemble pour développer les industries locales. Enfin, Astérix & Obélix XXL 2 vous emmène du côté de Las Vegum, là où se trouve un nouveau parc d’attractions qui est érigé par Jules César. Les deux célèbres aventuriers devront retrouver Panoramix, le druide à la longue barbe qui a disparu après avoir trahi les siens pour le compte de l'empereur romain.