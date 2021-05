SSD pas cher : bon prix sur le Samsung 870 EVO 2 To

Si vous êtes à la recherche d'un SSD interne pour booster les performances de votre PC, sachez que Boulanger vous propose de vous procurer le Samsung 870 EVO d'une capacité de 2 To à un bon prix. On fait le point sur cette nouvelle offre dans la suite de l'article.

C'est le bon moment de craquer sur un SSD interne avec une grosse capacité de stockage. En ce moment, Boulanger vous donne la possibilité d'avoir le Samsung 870 EVO de 2 To à 189,99 euros au lieu de 299,99 euros. Pour information, les frais de port sont offerts pour une livraison à domicile ou en magasin Boulanger.

Le 870 EVO de Samsung disponible dans un coloris noir est un SSD au format SATA de 2,5 pouces qui dispose d'une performance améliorée de 30% par rapport à son prédécesseur, le EVO 860. Il embarque la technologie Turbo Write qui permet d'augmenter la vitesse d’écriture et le maintien des performances élevées sur le long terme. Au niveau des vitesses de transfert, le SSD en question atteint des vitesses séquentielles de 560 Mo/s en lecture et de 530 Mo/s en écriture. Garanti 2 ans, le SSD Samsung 870 EVO mesure 10 x 7 x 0.7 centimètres et affiche un poids de 45 grammes.

