Bon prix pour la souris sans fil Logitech MX Master sur Amazon

La souris sans fil Bluetooth Logitech MX Master fait l’objet d’une réduction de 39 % sur le site d’Amazon. Habituellement proposée à 89,99 €, elle voit son prix chuter à 54,99 € dans le cadre des bons plans de la rentrée. Une offre valable jusqu’au 7 septembre 2020, dans la limite des stocks disponibles.

Le bon plan Amazon qui suit pourrait intéresser les personnes à la recherche d’une souris sans fil Bluetooth performante. La Logitech MX Master est à 54,99 € au lieu de 89,99 € en moyenne du coté de l’enseigne en ligne Amazon soit une réduction non négligeable de 35 €.

Cette souris sans fil est conçue dans une forme confortable sculptée à la main et embarque une roulette de défilement qui s’adapte à la vitesse ainsi qu’une molette exclusive pour le pouce pour une navigation encore plus fluide. On retrouve la technologie de suivi laser Darkfield pour un suivi fluide sur la quasi-totalité des surfaces mais aussi une double connectivité : récepteur Logitech Unifying ou technologie Bluetooth Smart.

Sa batterie rechargeable lui assure une autonomie pouvant atteindre jusqu’à 40 jours d’utilisation. La connexion sans fil Bluetooth lui offre une portée pouvant atteindre jusqu’à 10 mètres. Enfin, vous pouvez associer jusqu’à trois dispositifs différents pour basculer facilement d’un ordinateur à l’autre d’un seul bouton, que ce soit PC ou Apple avec la même qualité qu’avec une souris filaire.