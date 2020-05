Besoin d’une souris sans fil ? Ne ratez pas la Logitech M705 à ce bon prix

Profitez de cette belle affaire pour vous procurer en promotion la souris sans fil Logitech M705. L’accessoire fait actuellement l’objet d’une rĂ©duction intĂ©ressante chez Amazon et Boulanger. Focus sur ce nouveau bon plan informatique !

Après le SSD externe Samsung T5 de 1 To, c’est au tour d’un autre produit du domaine de l’informatique qui est victime d’une baisse de prix.

Ainsi, les sites marchands Amazon et Boulanger se sont alignĂ©s pour proposer la Logitech M705 Ă exactement 25,99 euros. Sur chacun des revendeurs français, la souris sans fil est Ă©ligible Ă la livraison gratuite Ă domicile pour toute commande de l’article.

Compatible Windows (XP, Vista, 7, ou 8), Mac OS X 10.4 (ou version ultérieure) et Chrome OS, la M705 de Logitech (référence LGT-M705) se connecte par le biais d’un nano récepteur USB Unifying et fonctionne avec 2 piles AA. Equipée d’une roulette de défilement ultra-rapide, la souris sans fil dispose d’une autonomie de 36 mois. Garanti 3 ans par le fabricant, le petit accessoire mesure 10,9 x 7,1 x 4,2 cm et pèse 136 grammes.