Bon prix sur l’excellente souris gamer Logitech MX518

Pendant une durée limitée, Boulanger permet à ses clients d’acquérir en promotion la Logitech MX518. Cette souris filaire destinée au gaming est à moitié prix, profitez-en !

En panne d’inspiration pour la prochaine fête des pères ? Si vous avez un budget de 30 euros, vous pouvez toujours vous rendre au rayon informatique du site Boulanger.

Ainsi, jusqu’au dimanche 21 juin 2020 inclus, l’enseigne française propose l’excellente souris gamer Logitech MX518 au tarif de 29,99 euros au lieu de 59,99 euros ; ce qui fait 30 euros de remise immédiate de la part du revendeur. Pour information, le retrait du produit en magasin Boulanger est gratuit. Il est donc conseillé de privilégier ce mode de livraison pour éviter de payer des éventuels frais de port supplémentaires.

À propos des caractéristiques de la souris, la MX518 de Logitech conçue pour les droitiers est une souris pour gamer qui dispose notamment d’un capteur optique Hero 16 000 DPI ultra-précis, de 8 boutons programmables, d’un taux de polling de 1000 Hz et d’une mémoire interne intégrée permettant la sauvegarde de 5 profils d’utilisation différents. Elle est compatible avec ces systèmes d’exploitation Mac, Windows 7, Windows 8 et Windows 10. Enfin, la souris mesure 131 x 73 x 43 mm et affiche un poids de 101 grammes.

