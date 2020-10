Bon prix sur le smartphone Samsung Galaxy S20 FE (modèle 5G)

Vous souhaitez vous procurer le modèle 5G du Galaxy S20 FE à un bon prix ? Cela tombe bien puisque le géant Amazon propose le smartphone de la marque Samsung à exactement 659 euros. Focus sur ce nouveau bon plan !

Alors que le Galaxy S10+ est toujours à moins de 550 euros chez Cdiscount, un autre smartphone de la gamme Galaxy fait l'objet d'une belle offre sur Amazon France.

Cette fois-ci, c'est au tour du récent Galaxy S20 FE (coloris Cloud Navy) du constructeur coréen de bénéficier d'un bon prix. En effet, la déclinaison 5G du téléphone est vendue au tarif de 659 euros. D'autres revendeurs français proposent le même modèle de smartphone mais il faut débourser 100 euros de plus.

Concernant les caractéristiques du Galaxy S20 FE (variante 5G), le smartphone de Samsung est équipé d'un écran Super AMOLED Full HD+ de 6,5 pouces (avec une définition de 2400 x 1080px), d'un processeur Snapdragon 865, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To), d'une batterie de 4500 mAh et du système d'exploitation mobile Android 10. La partie photo se compose d'un capteur selfie de 32 MP et d'un triple capteur de 12 + 12 + 8 MP. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez toujours consulter notre article consacré au test du Samsung Galaxy S20 FE.