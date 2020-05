Le smartphone Oppo A5 à un prix qui vaut le coup chez Fnac/Darty

Les enseignes Fnac et Darty se sont réunies pour pour permettre à leurs clients respectifs de se procurer le smartphone Oppo A5 à un prix qui vaut le coup. Focus sur cette (nouvelle) bonne affaire !

Les smartphones de la marque Oppo font l’objet de promotions intĂ©ressantes Ă l’approche de la mi-mai 2020. Après le Reno chez Electro DĂ©pĂ´t et le Reno 2 sur la boutique Orange, c’est au tour du A5 d’ĂŞtre victime d’une baisse de prix.

Ainsi, le téléphone très abordable du constructeur chinois passe sous la barre des 150 euros chez les revendeurs français Fnac et Darty. Vendu initialement à 169 euros, le Oppo A5 voit son tarif diminuer à 149 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 20 euros de la part des deux sites marchands. Pour éviter des frais de port supplémentaires, il est conseillé de privilégier le retrait gratuit du produit en magasin.

Ă€ propos des caractĂ©ristiques, le Oppo A5 est Ă©quipĂ© d’un Ă©cran bord Ă bord TFT-LCD avec protection Gorilla Glass 3 de 6,5 pouces (rĂ©solution de 1600 x 720 pixels / 269 PPI), d’un processeur Qualcomm Snapdragon 665 octa-core cadencĂ© jusqu’Ă 2GHz, d’une mĂ©moire vive de 3 Go de RAM, d’une batterie de 5000mAh et d’un espace de stockage de 64 Go. Pour la photo, on retrouvera un capteur principal de 12+8+2 MP et un capteur secondaire de 8 MP.