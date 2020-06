Huawei P30 Pro : l’excellent smartphone est (de nouveau) à un bon prix !

À la recherche du P30 Pro à un bon prix ? Chez Amazon, sachez que le smartphone de chez Huawei bénéficie en ce moment d’une réduction de 35%. Focus sur cette nouvelle bonne affaire !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Les smartphones de la gamme P30 sont à l’honneur au niveau des bons plans ! Après le Huawei P30 pour les clients Sosh, c’est au tour du Huawei P30 Pro d’être victime d’une jolie baisse de prix.

En effet, la plateforme française d’Amazon permet à ses membres de se procurer le très bon téléphone du constructeur chinois (coloris blanc nacré) à 550 euros au lieu de 849 euros ; soit une remise immédiate de 299 euros de la part du site marchand. Au vu du prix élevé du produit, le géant du commerce en ligne suggère de payer le smartphone en 4 fois sans frais ; ce qui fait 4 mensualités de 137,50 euros chacune. Et, à l’heure où l’article est rédigé, il ne reste que quelques exemplaires en stock. Alors ne tardez pas trop !

À propos des points forts, le Huawei P30 Pro est doté d’un écran OLED incurvé de 6,47 pouces (résolution Full HD+ de 2340 x 1080 pixels), d’un processeur HiSilicon Kirin 980, d’une mémoire vive de 8 Go de RAM, d’un espace de stockage interne de 128 Go et d’une batterie de 4200 mAh. Pour la partie photo, on retrouve un triple capteur de 40 + 20 + 8 MP et une caméra frontale 32 MP. Côté connectique, le téléphone dispose du Wi-Fi, du Bluetooth 5.0, du GPS et l’USB Type C. Pour en savoir plus sur le téléphone, n’hésitez pas à jeter un oeil sur notre article consacré au test du Huawei P30 Pro.