Mi 11 Lite : très bon prix sur le smartphone 5G de Xiaomi, vite !

Dans le cadre d'une offre à durée limitée, Orange et Sosh proposent à leurs membres de profiter d'une réduction de 50 euros sur la version 5G du Mi 11 Lite. Grâce à cette remise, le smartphone de Xiaomi passe sous les 350 euros. Focus sur ce nouveau bon plan !

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI MI 11 LITE 5G CHEZ ORANGE

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI MI 11 LITE 5G CHEZ SOSH

Vous avez exactement jusqu'au mercredi 23 juin 2021 inclus pour bénéficier d'une offre promotionnelle sur l'achat du Xiaomi Mi 11 Lite 5G chez Orange et Sosh.

À l'occasion de cette vente flash, le numéro 1 des télécoms et sa filiale low-cost vous permettent d'acquérir le smartphone de la marque chinoise à exactement 349 euros au lieu de 399 euros ; soit 50 euros de remise immédiate. Pour l'offre en question, deux coloris du téléphone sont disponibles : le noir et le vert.

Dévoilé au cours du premier trimestre de l'année 2021, le modèle 5G du Xiaomi Mi 11 Lite est un smartphone équipé d'un écran AMOLED DotDisplay 6,55 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 780G, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 4250 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile Android 11 associé à une interface utilisateur MIUI 12. Pour l'APN, on retrouve un triple capteur principal de 64 + 8 + 5 MP et un capteur frontal de 20 MP.