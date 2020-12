Profitez vite de ce prix attractif sur cette Smart TV UHD 4K Hisense de 65″

Vous voulez acquérir une Smart TV UHD 4K de 65 pouces à l’occasion des fêtes de fin d’année ? Profitez vite de ce bon plan Electro Dépôt où le site marchand français propose la Hisense H65B7100 à un prix attractif.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Alors qu’il ne reste que quelques jours à patienter avant le Black Friday 2020, Electro Dépôt propose une belle affaire sur l’achat d’une télévision connectée de 65 pouces. Le modèle en question concerne la TV UHD 4K Hisense H65B7100 qui est en vente au prix de 479 euros (frais de port inclus avec le retrait gratuit en magasin-dépôt).

Coté caractéristiques techniques, le téléviseur embarque les technologies 4K et HDR. Grâce à l’intégration de la fonctionnalité Smart TV, l’utilisateur aura la possibilité de retrouver ses applications de streaming préférées comme Netflix, Youtube ou encore Prime Video. Pour l’audio, l’appareil est doté de deux haut-parleurs qui disposent d’une restitution sonore de 10 watts chacun.

À propos de la connectique, on retrouve 3 ports HDMI, 2 ports USB, 1 sortie audio optique, 1 entrée audio, 1 prise casque, 2 prises antenne, 1 entrée composite et 1 port Ethernet RJ45. Enfin, le téléviseur de la marque chinoise est équipé du système d’exploitation Vidaa U 3.0 et est compatible avec l’assistant Alexa.

À voir aussi : notre guide d’achat sur les meilleures TV LED, OLED et QLED en 2020