Ne ratez pas cette Smart TV LED 4K UHD 55″ de Continental Edison à un bon prix !

Si vous recherchez une Smart TV LED 4K UHD de 55 pouces à un bon prix, Cdiscount propose en ce moment une bonne affaire sur l’achat de la Continental Edison CELED55SA20B3. Focus sur ce nouveau bon plan TV.

C’est donc par l’intermédiaire d’une remise immédiate de 197 euros qu’il est possible de se procurer la Smart TV LED 4K UHD Continental Edison CELED55SA20B3 à exactement 349,99 euros sur le site Cdiscount. Des frais de port supplémentaires sont appliqués à hauteur de 9,99 euros pour une livraison du téléviseur en point relais. De leur côté, les membres Cdiscount à volonté (ou CDAV) bénéficient de la livraison gratuite à domicile.

Pour ce tarif, vous avez donc une TV de 55 pouces (diagonale de 139 cm) avec une résolution de 3840 x 2160 pixels, compatible HDR10 et connectée. Du coté de la connectique, on retrouve 4 ports HDMI, 1 entrée vidéo composite, 2 ports USB 2.0, 1 entrée VGA, 1 port LAN, 1 prise pour le casque et 1 sortie audio numérique (optique).

Compatible Android TV, l’utilisateur aura la possibilitĂ© de faire tourner des applications comme Netflix, Disney+, YouTube et myCanal en 4K grâce Ă l’intĂ©gration du Wifi. La partie audio est assurĂ©e par 2 haut-parleurs de 10 Watts chacun, soit une puissance totale de 20 Watts. Enfin, la TV intègre un tuner TV numĂ©rique comprenant DVB-C, DVB-T et DVB-T2.