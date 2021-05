Galaxy Tab S7 : la tablette haut de gamme de Samsung passe à 569 € (via ODR)

La Galaxy Tab S7 fait l'objet d'un bon plan chez Boulanger. La tablette haut de gamme de Samsung peut en effet atteindre un prix de revient de 569 euros grâce à une offre de remboursement. Et le site marchand offre à ses clients le modèle A8 pour tout achat de la S7.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Présentée au début du mois d'août 2020, la tablette S7 de la gamme Galaxy s'affiche en promotion du côté de Boulanger.

Vendu au prix conseillé de 719 euros au cours de sa commercialisation, l'appareil de chez Samsung disponible dans un coloris noir voit son tarif diminuer à 659 euros. Le montant de la tablette peut encore baisser par l'intermédiaire d'une ODR de 100 euros valable jusqu'au 30 juin 2021 et dont les conditions sont à consulter ici. Grâce à cette offre de remboursement, le prix de revient de la Galaxy Tab S7 atteint les 569 euros. Et pour terminer, Boulanger permet d'avoir gratuitement la Galaxy Tab A8 si le modèle en question de la tablette est ajouté dans le panier.

Concernant la fiche technique de la Galaxy Tab S7, la tablette de Samsung est équipée d'un écran tactile de 11 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 865 Pro, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To via carte microSD), d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'une batterie de 8000 mAh et du système d'exploitation mobile Android. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve une webcam arrière de 13 + 5 MP et une webcam frontale de 8 MP.

À lire également : notre guide d'achat sur les meilleures tablettes tactiles en 2021