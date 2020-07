Le Samsung Galaxy Note 10 est de retour à bon prix, dépêchez-vous pour en profiter !

Le Galaxy Note 10 vous a tapé dans l’oeil et vous souhaitez l’acheter à un prix tout à fait correct ? L’excellent smartphone de chez Samsung fait actuellement l’objet d’un bon plan sur le site Cdiscount.

Continuons notre série de bonnes affaires consacrée à la gamme Galaxy de Samsung. Après le Galaxy A51 à 269€ et le Galaxy A50 à 229€, c’est au tour du Galaxy Note 10 de bénéficier d’un bon prix.

Le Note 10 du géant coréen est en effet vendu à 607 euros sur le site Cdiscount. Même s’il coûte 8 euros plus cher par rapport au précédent deal de Rue du Commerce, cela reste un bon tarif pour ce type de smartphone. Disponible dans un coloris noir, le Galaxy Note 10 fourni avec un S-Pen est éligible à la livraison gratuite en point relais ou à domicile.

Du côté des caractéristiques, le Samsung Galaxy Note 10 est doté d’un écran Infinity Full HD+ de 6,3 pouces, d’un processeur Exynos 9825 Octo-Core cadencé à 2.7 GHz, d’une mémoire vive de 8 Go de RAM, d’un espace de stockage de 256 Go, d’une batterie de 3500 mAh avec charge rapide et de l’OS mobile Android (avec une surcouche Samsung One UI). Pour la photo, on notera la présence d’un triple capteur 12 MP + 16 MP + 12 MP et d’une caméra frontale de 10 MP. Enfin, le Galaxy Note 10 propose le Bluetooth 5.0, le GPS, le A-GPS, le Wi-Fi 6 (2.4/5 GHz), le NFC, la norme USB 3.1 Type-C, le capteur d'empreintes sous l’écran et la reconnaissance faciale.

