Bon prix sur le Samsung Galaxy A51, profitez vite de ce deal de Red by SFR

Vous avez l’intention d’acquérir le Galaxy A51 en promotion ? La boutique en ligne Red by SFR permet d’avoir le smartphone du géant Samsung à exactement 269 euros, soit 80 euros de moins par rapport au prix indiqué par l’opérateur.

Après le Xiaomi Mi 10 Lite (modèle 5G), c’est au tour du Samsung Galaxy A51 de faire l’objet d’un bon plan chez Red by SFR. Ainsi, le très bon Galaxy A51 de Samsung proposé en trois coloris au choix (noir, blanc ou bleu) est proposé au tarif de 269 euros au lieu de 349 euros par l’intermédiaire d’une remise immédiate de 30 euros et d’une offre de remboursement de 50 euros. L’ODR dont les conditions sont à consulter ici, est valable pour un achat entre le 1er juin et le 31 juillet 2020 inclus.

À propos des caractéristiques du smartphone, il est équipé d’un processeur Exynos 9611, d’un écran Full HD+ de 6,5 pouces, du système d’exploitation mobile Android (avec une surcouche Samsung One UI 2), d’une mémoire vive de 4 Go de RAM, d’un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu’à 512 Go via microSD) et d’une batterie de 4000 mAh compatible charge rapide. Pour en savoir davantage sur le produit, vous pouvez consulter notre avis et test sur le Samsung Galaxy A51.