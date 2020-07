Profitez de ce bon prix sur le Samsung Galaxy A50 chez Leclerc

Si vous voulez vous procurer un smartphone milieu de gamme, alors le bon plan qui va suivre va vous intéresser. Chez Leclerc, le joli Samsung Galaxy A50 fait l’objet d’une belle promotion pendant une durée limitée.

Alors que le Galaxy A51 est à moins de 270 euros sur le site Red by SFR, le Galaxy A50 est aussi victime d’une baisse de prix.

Ainsi, jusqu’au samedi 18 juillet 2020 (et ce, dans la limite des stocks disponibles), le smartphone Samsung Galaxy A50 est vendu au prix de 229 euros au lieu de 349 euros chez Leclerc ; soit une remise immédiate de 120 euros de la part du site marchand de l’enseigne. Pour éviter d’éventuels frais de port supplémentaires, il est possible de retirer gratuitement le téléphone en magasin Leclerc.

Proposé dans un coloris noir, le Galaxy A50 est équipé du processeur Samsung Exynos 9610, d’un écran Infinity-U Super AMOLED de 6,4 pouces (définition Full HD+ de 2340 x 1080 pixels), d’une mémoire vive de 4 Go de RAM, d’un espace de stockage interne de 128 Go (extensible jusqu’à 512 Go via microSD) et d’une batterie de 4 000 mAh compatible charge rapide. Ce smartphone embarque aussi un triple capteur photo (25 MP f/1.7 + 5 MP f/2.2 + 8 MP f/2.4) et un capteur frontal de 25 MP (f/2.0). L’ensemble tourne sous le système d’exploitation mobile Android avec la surcouche Samsung One UI.

