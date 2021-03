Le Realme 6 Pro est à un bon prix, profitez-en vite !

Profitez de ce bon plan téléphonie pour acquérir le Realme 6 Pro à un bon prix. Vendu avec une coque, le smartphone de la marque chinoise est à moins de 230 euros sur le site Electro Dépôt.

Alors qu'on peut avoir le Samsung Galaxy A51 sous forme de pack à moins de 275 euros, un autre smartphone a attiré notre attention chez Electro Dépôt. Il s'agit du Realme 6 Pro qui est vendu avec une coque au tarif précis de 229,98 euros.

Présenté officiellement au grand public au début du mois de mai 2020, le Realme 6 Pro est un smartphone équipé d'un écran de 6,6 pouces en Full HD+ avec une technologie IPS & Gorilla Glass ainsi qu'une définition de 2400 x 1080 pixels. Le téléphone est également doté d'un processeur Qualcomm Snapdragon 720G cadencé à 2,3 GHz, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go extensible jusqu'à 512 Go via carte microSD (non fournie) et d'une batterie de 4 300 mAh compatible charge rapide de 30W (chargement complet en 1 heure). L'ensemble fonctionne sous le système d'exploitation mobile Android.

La partie photo du Realme 6 Pro est composée d'un capteur principal de 64 + 12 + 8 + 2 MP et d'un capteur frontal de 16 + 8 MP. Enfin, on retrouvera essentiellement la norme WiFi a/b/g/n/ac, le Bluetooth 5.1, un port USB-C et le GPS pour la connectique.