Très bon prix pour cette TV UHD 4K Toshiba de 55 pouces !

À la recherche d’un téléviseur UHD 4K de 55 pouces qui est compatible Android TV ? Cela tombe bien puisque, chez Electro Dépôt, sachez qu’il est possible de vous en procurer un sous les 370 euros.

Si vous avez raté la précédente offre concernant cette Smart TV LG de 139 cm chez Cdiscount, vous pouvez toujours vous rattraper avec cet autre modèle signé Toshiba et vendu par Electro Dépôt.

Dans le cadre des Arrivages, l’enseigne de high-tech propose sur son site internet cette TV UHD 4K Toshiba 55UA3A63DG au prix exact de 369,98 euros. Pour information, afin d’éviter de payer des frais de port supplémentaires, il est conseillé de retirer gratuitement le produit en magasin-dépôt.

Pour moins de 370 euros, vous avez donc un téléviseur de 55 pouces (diagonale de 139 cm) qui dispose d’une résolution de 3840 x 2160 pixels. À propos de la connectique, on retrouve notamment 4 ports HDMI, une prise optique et une prise casque. Avec la technologie Smart TV intégrée et le système Android TV, vous pouvez tourner vos applications favorites en 4K, telles que YouTube, Netflix, Disney+, myCanal, Spotify et bien d’autres. Enfin, ses dimensions sont de 124,3 cm de largeur, 75,5 cm de hauteur et 24,9 cm de profondeur.