Bon prix pour le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 3 : il est à 12.99 € sur Cdiscount

Si vous envisagez de vous Ă©quiper d’un bracelet connectĂ© performant, sachez que le Xiaomi Mi Band 3 fait l’objet d’une promotion intĂ©ressante sur le site Cdiscount. Ce dernier y est proposĂ© sous la barre des 15 euros Ă plus exactement 112.99 euros. Une offre Ă saisir au plus vite, valable dans la limite des stocks disponibles.Â

Ne perdez plus une minute pour profiter de ce bon plan Cdiscount qui permet d’avoir le bracelet connectĂ© Xiaomi Mi Band 3 Ă 12.99 € ! Le Xiaomi Mi Band 3 est le successeur du Xiaomi Mi Band 2. Il offre une autonomie pouvant atteindre jusqu’à 20 jours grâce Ă sa batterie intĂ©grĂ©e de 110 mAh (40 mAh supplĂ©mentaires par rapport Ă la gĂ©nĂ©ration prĂ©cĂ©dente).

L’affichage est assurĂ© par un Ă©cran OLED de 0,78 pouces (contre 0.42 pouce pour le Mi Band 2), un capteur de rythme cardiaque et peut tout comme le Mi Band 2 faire office de trackeur d’activitĂ© fitness via l’application Mi Fit. Le Xiaomi Mi Band 3 dispose d’une étanchĂ©itĂ© jusqu’à 50 mètres de profondeur lorsque le Mi Band 2 proposait seulement une certification IP67. Une belle Ă©volution du Xiaomi Mi Band 2, avec quelques amĂ©liorations en plus.

