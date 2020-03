Bon prix pour la TV 4K UHD 70″ Philips The One PUS7354 qui passe à 899 € au lieu de 1199 €

A la recherche d’un tĂ©lĂ©viseur disposant d’une grande diagonale ? Darty propose actuellement la TV 4K UHD 70″ (178cm) Philips The One PUS73504 en promo Ă 899 €. Un bon plan Ă saisir au plus vite, valable dans la limite des stocks disponibles.Â

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Si vous envisagez l’achat d’un tĂ©lĂ©viseur avec une grande diagonale dotĂ© de la technologie Ambilight de Philips qui permet de projeter des jeux de lumière sur le mur situĂ© derrière le tĂ©lĂ©viseur, procurant ainsi une immersion totale dans les films et autres programmes, le modèle The One PUS73504 est un excellent choix. Ce dernier fait actuellement l’objet d »une promotion sur le site Darty qui le propose Ă 899 € au lieu de 1199 € en temps normal., soit une remise de 300 euros.

Si ce bon plan vous intĂ©resse, nous vous conseillons de ne pas trop tarder Ă©tant donnĂ© que les pièces en stock sont très limitĂ©es. Ce tĂ©lĂ©viseur 4K affiche une diagonale de 70 pouces soit 178 cm et propose une excellente qualitĂ© d’image avec les technologies HDR10+, Dolby Vision et Dolby Atmos intĂ©grĂ©es.

Sous le capot, elle renferme le puissant processeur P5, Perfect Picture Engine offrant des couleurs sont Ă©clatantes, avec des tons de peau naturels. ConnectĂ©e, vous pouvez facilement accĂ©der aux applications populaires telles que Netflix, Youtube, etc… via son système d’exploitation Android TV 9.0. En outre, ce tĂ©lĂ©viseur prend Ă©galement en charge les assistants vocaux Google Assistant et Amazon Alexa pour ĂŞtre contrĂ´ler vocalement.

La fonctionnalitĂ© Timeshift (mise en pause du direct) est Ă©galement de la partie et vous permet ainsi d’enregistrer des programmes sur supports USB, mais aussi la lecture de nombreux types de fichiers audio, photo et vidĂ©o. Pour la partie audio, on retrouve deux haut-parleurs de 2 x 10 Watts chacun dĂ©veloppant une puissance totale de 20 Watts. Enfin, pour la partie connectique, un large panel d’entrĂ©es et sorties sont prĂ©sents avec 4 entrĂ©es HDMI compatibles ARC, 3 ports USB, une sortie audio numĂ©rique optique et une prise casque. Le tout est complĂ©tĂ© par le Bluetooth et Wi-Fi.

A voir : meilleures TV 4K : quel modèle choisir en 2020 ?Â