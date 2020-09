Bon prix pour cet écran PC 21.5″ Acer Nitro 75Hz 1ms, AMD FreeSync

Ce bon plan vu du coté de l'enseigne en ligne Cdiscount permet de s'équiper de l'écran PC Gamer Acer QG221Qbii 21,5″ FHD pour 69,99 €. Plutôt pas mal puisqu'il est habituellement vendu pour 89,99 €.

Alors que Cdiscount fête ses 22 ans avec toujours plus de promos durant tout le mois d'octobre, il est possible de se procurer l'écran PC Gamer Acer QG221Qbii 21,5″ FHD pour seulement 69,99 € au lieu de 89,99 € en moyenne soit une réduction de 20 €. Ce modèle est équipé d'une dalle VA de définition Full HD 1920 x 1080 pixels, de 21.5 pouces, compatible avec la technologie FreeSync d'AMD. Cette dernière met fin aux jeux saccadés et aux images déchirées, avec des performances fluides et sans artefacts sur quasiment toutes les fréquences d’images.

Il offre en outre une bonne richesse de couleurs avec un contraste dynamique de 100 000 000:1 (typique 1000:1). Le confort oculaire est optimal grâce aux technologies Flickerless qui permet de réduire l’effet de scintillement apparaissant parfois sur des utilisations prolongées et Bluelight Shield qui réduit l’intensité de l’effet blanc glacial (effet bleuté) provoqué par la LED blanche, en adaptant les paramètres d’affichage via l’OSD.

Sa dalle VA mate de 21,5 pouces, de résolution Full HD, offre un temps de réponse rapide de 1 ms, et intègre des haut-parleurs. Coté connectique, ce moniteur embarque un port VGA et deux HDMI. Un écran PC accessible, idéal pour les jeux et le divertissement multimédia.