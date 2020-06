Pokémon Bouclier : très bon prix pour le jeu vidéo sur Nintendo Switch

Pokémon Bouclier sur Nintendo Switch fait l’objet d’une belle offre chez Cdiscount et sur Amazon. C’est donc le moment ou jamais de craquer pour ce jeu vidéo !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN CHEZ CDISCOUNT

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR AMAZON

Vous recherchez Pokémon Bouclier sur Switch à un bon prix ? Le bon plan qui va suivre va fortement vous intéresser.

Le jeu vidéo, qui fait partie de notre sélection des meilleurs jeux sur Switch, est en promotion chez Cdiscount et sur Amazon. Alors qu’il est vendu aux alentours des 45 euros, Pokémon Bouclier voit respectivement son prix baisser à 40,74 et 40,75 euros via des coupons de réduction. Pour Cdiscount, il faudra saisir le code AFFAIRE10 dans le panier. Quant à Amazon, il suffit de cocher le coupon présent sur la page produit. Les frais de port sont offerts pour une livraison gratuite à domicile pour tout achat du jeu sur les deux sites marchands.

Sorti en novembre 2019, le jeu Pokémon Bouclier vous invite à rencontrer plein de nouveaux Pokémon. Dans le peau d’un dresseur ou d’une dresseuse, vous débutez votre aventure dans la région de Galar, inspirée de l’Angleterre de la Révolution Industrielle, où les combats Pokémon sont élevés au rang d’événements sportifs dans des stades.