Bon prix sur ce PC portable Gamer Acer Nitro avec une RTX 3060 + souris

Envie de vous procurer un PC portable Gamer avec une bonne configuration ? Actuellement, Cdiscount vous propose le Acer Nitro incluant une RTX 3060 qui est vendu avec une souris sous les 1075 euros. Tous les détails de l'offre sont à consulter dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Profitez de ce bon plan PC portable Gamer pour acquérir en promotion le Nitro AN517-52-505S de la marque Acer.

Pour cette offre, c'est Cdiscount qui vend le PC portable Gamer en question avec une souris au prix exact de 1174,99 euros au lieu de 1199,99 euros. Afin d'obtenir le tarif réduit, il faut saisir le code 25EUROS au cours de l'étape du panier. Mais ce n'est pas tout ! Le prix du PC portable peut revenir à 1074,99 euros par l'intermédiaire d'une offre de remboursement de 100 euros (valable jusqu'au 31 mars 2021) dont les conditions sont à consulter ici.

Concernant les caractéristiques du PC portable Gamer, le Acer Nitro AN517-52-505S est constitué d'un écran à rétroéclairage par LED de 17,3 pouces avec une résolution en Full HD de 1920 x 1080 pixels, d'un processeur Intel Core i5 (10ème génération) 10300H cadencé à 2.5 GHz, d'une mémoire vive de 16 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD, d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060, d'une batterie lui permettant d'être autonome pendant 8 heures et du système d'exploitation Windows 10.

Bon à savoir : l'antivirus Norton 360 Deluxe avec un an d'abonnement prépayé est offert par Cdiscount quand le PC portable est ajouté au panier. Libre à vous de le laisser ou de le supprimer durant l'étape de la commande.