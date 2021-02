Bon prix sur le pack Xiaomi Redmi Note 9 Pro + Mi Band 4

À l'approche de la fête de la Saint-Valentin, Boulanger vous permet d'acquérir un pack Xiaomi comprenant le smartphone Redmi Note 9 Pro et le bracelet connecté Mi Band 4 à un bon prix. Focus sur ce nouveau bon plan !

Vous avez exactement jusqu'au dimanche 14 février 2021 inclus (et ce, dans la limite des stocks disponibles) pour vous procurer un pack Xiaomi en promotion sur le site de Boulanger.

En effet, le pack en question qui contient le Redmi Note 9 Pro et le Mi Band 4 est à 239 euros au lieu de 338,90 euros ; ce qui correspond à une réduction de 29% de la part du cybermarchand français. Concernant la livraison, les frais de port sont offerts pour une réception du pack à domicile ou pour un retrait en magasin Boulanger.

Dévoilé en même temps que le Redmi Note 9 à la fin du mois de mai 2020, le Redmi Note 9 Pro est considéré comme un smartphone milieu de gamme. Le téléphone embarque un écran Full HD+ de 6,67 pouces (définition 2340 x 1080 pixels), un processeur Octa core Kryo 465, une mémoire vive de 6 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go de ROM et une batterie de 5020 mAh compatible charge rapide. Le tout tourne sous le système d'exploitation mobile Android. De son côté, le bracelet connecté Mi Band 4 est doté d'un écran AMOLED de 0,95 pouce, d'une batterie de 135 mAh qui permet d'assurer une autonomie maximale de 20 jours. Pour en savoir plus sur le bracelet, n'hésitez à jeter un oeil sur notre article associé au test du Xiaomi Mi Band 4.