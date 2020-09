Bon prix sur le pack Xiaomi Mi 10 Lite 5G + écouteurs Earbuds chez Darty

Voici un bon plan Xiaomi sur Darty ! L'enseigne française propose sur son internet un pack Xiaomi Mi 10 Lite 5G + écouteurs Earbuds à un bon prix. Focus sur cette nouvelle bonne affaire !

Poursuivons notre série de bons plans associée aux produits de la marque Xiaomi. Après le Mi TV Stick en promotion sur Cdiscount, voici un pack contenant un smartphone et des écouteurs.

Le bundle en question inclut la variante 5G du Xiaomi Mi 10 Lite et les écouteurs Earbuds du constructeur chinois. Au cours d'une durée indéterminée, le pack est vendu à 399 euros au lieu de 449 euros chez Darty. Les Earbuds étant à 30 euros sur le site officiel de Xiaomi, le prix du Mi 10 Lite revient à 369 euros. Plutôt pas mal, non ?!

Concernant les caractéristiques du smartphone, le Xiaomi Mi 10 Lite sorti à la fin du mois de mars 2020 est doté d’un écran TrueColor AMOLED de 6,57 pouces (définition de 2400 x 1080 pixels), d’un processeur Qualcomm Snapdragon 765G, d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, d’un espace de stockage de 128 Go, d’un capteur principal de 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP, d'un capteur frontal de 16 MP et d’une batterie de 4 160 mAh compatible charge rapide. Le tout tourne sous le système d'exploitation mobile Android 10 (avec une surcouche MIUI). À propos de la connectique, on retrouve une prise jack 3,5 mm, un port USB Type-C, le Bluetooth 5.0 et un capteur d'empreinte digitale sous l’écran.