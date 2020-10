Bon plan FIFA 21 : le nouveau jeu avec une manette sans fil PS4 est à un bon prix

FIFA 21, le jeu de simulation de football de la firme EA Sports, est vendu dans un pack PS4 contenant une manette sans fil DS4. Le tout est proposé à moins de 80 euros. Focus sur ce nouveau bon plan !

Les fans de la saga FIFA sur console vont devoir attendre encore un peu avant la sortie officielle du jeu prévue ce vendredi 9 octobre 2020. À cette occasion, l'édition standard de la simulation de foot fait l'objet d'une précommande avec un accessoire.

Ainsi, la Fnac propose à ses clients de se procurer un pack PS4 contenant la manette sans fil DualShock 4 (coloris noir) et le jeu FIFA 21 au format dématérialisé à exactement 79,99 euros au lieu de 99,99 euros. La remise de 20 euros se fait immédiatement et elle est valable jusqu'au 1er novembre 2020. Le tarif du pack peut encore diminuer si des cartes cadeaux Fnac/Darty ont été récemment achetées avant les derniers French Days. En plus de l'achat du pack, la Fnac permet d'obtenir gratuitement le guide du jeu. Pour cela, il suffit d'ajouter le guide en question et le pack durant la commande. Une réduction supplémentaire de 29,99 euros (prix unitaire du guide) s'effectuera alors lors de l'étape du panier.

À noter que PES 2021, le rival de FIFA 21, est vendu en lot (achat groupé de deux jeux) à moins de 31 euros. Ce sera une bonne occasion pour les gamers fans de foot de tester les deux simulations de ballon rond.