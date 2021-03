Bon prix sur ce pack Logitech volant G920 + Forza Horizon 4 + Shifter

Voici une belle offre que propose Cdiscount à l'occasion de la fin du mois de mars 2021. Le site marchand permet à ses clients d'acquérir le pack Logitech volant G920 + Forza Horizon 4 + Shifter sous les 250 euros. Focus sur ce nouveau bon plan !

Pour occuper les joueurs durant leurs prochaines sessions sur Xbox, Cdiscount propose un pack intéressant qui inclut notamment le volant Logitech G920.

En effet, le site marchand français met en vente le fameux volant de course G920 Driving Force avec pédales, le levier de vitesse Shifter et le jeu Forza Horizon 4, pour exactement 249,99 euros. Pour information, les frais de port sont gratuits pour une livraison à domicile dans le cadre d’une commande supérieure ou égale à 25 euros.

Compatible sur les consoles Xbox One, le G920 Driving Force du constructeur Logitech est un volant revêtu de cuir qui a été conçu pour un rendu réaliste du pilotage. Le volant dispose d'un retour de force à deux moteurs et d'un système à engrenages hélicoïdaux silencieux. Le Logitech G920 Driving Force embarque aussi une rotation de blocage à 900 degrés. Enfin, les pédales séparées intègrent la commande des gaz, des pédales d’embrayage et de freins. Quant à Forza Horizon 4, le jeu permet aux joueurs de réunir, de modifier et de piloter plus de 450 voitures. Il est possible de profiter du plus grand choix de voitures jamais proposé incluant des voitures de plus de 100 constructeurs licenciés.