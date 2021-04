Bon prix sur le Oppo Find X2 Neo chez Bouygues Telecom

Si vous êtes à la recherche d'un bon smartphone 5G à un prix très intéressant, alors le deal qui va suivre pourrait attirer votre attention. Actuellement, l'excellent Oppo Find X2 Neo est à moins de 350 euros chez Bouygues Telecom.

Alors qu'il est encore possible de se procurer le Reno 4 avec 180 euros de réduction, un autre smartphone de la marque Oppo fait l'objet d'une bonne affaire.

Ainsi, Bouygues Telecom permet à ses membres d'avoir le Oppo Find X2 Neo à exactement 349 euros sur la boutique en ligne de l'opérateur. Pour cette offre, deux coloris au choix sont proposés : le noir et le bleu.

Dévoilé en même temps que le Find X2 Lite, le Oppo Find X2 Neo est un téléphone équipé d'un écran OLED en Full HD+ de 6,5 pouces avec la technologie d'affichage HDR10, d'un processeur Snapdragon 765G, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go et d'une batterie de 4025 mAh compatible charge rapide VOOC 4.0 (30 watts). L'ensemble fonctionne sous le système d'exploitation mobile Android 10 avec ColorOS 7. La partie photo se compose d'un capteur arrière de 48MP + 8MP + 13MP + 2MP et d'un capteur frontal de 32MP. Pour de plus amples informations sur le téléphone, n'hésitez pas à consulter notre article associé au test du Oppo Find X2 Neo.