La nouvelle manette Xbox Series avec câble USB-C est à un bon prix, vite !

À la recherche d’un bon prix sur la nouvelle manette Xbox Series ? Dans le cadre d’une offre à durée limitée, Amazon permet à ses membres d’acquérir le fameux accessoire de Microsoft avec un câble USB-C sous la barre des 50 euros.

Alors que la Xbox Series est sortie il y a un mois, les gamers ayant la nouvelle console de Microsoft peuvent se procurer la manette Xbox Series avec câble USB-C en promotion sur Amazon.

À l’occasion d’une vente flash, le géant du commerce en ligne met en vente l’accessoire disponible dans un coloris Carbon Black au tarif de 49,90 euros au lieu de 59,90 euros ; soit une remise immédiate de 10 euros de la part du site marchand. À titre de comparaison, il s’agit du même prix par rapport à la manette vendue sans câble.

Avec cette manette, l’utilisateur pourra jouer sans fil ou utiliser le câble USB-C. Il aura aussi la possibilité d’associer et de passer rapidement d’un PC Windows 10 à un téléphone, à une Xbox Series X/S, à une Xbox One, à un appareil Android, ou encore à une tablette. Pour terminer, la manette affiche des dimensions de 17.8 x 7.2 x 17.7 cm et pèse 520 grammes.