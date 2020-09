Bon prix sur le nouveau modèle de la manette Xbox One avec son adaptateur sans fil

À la recherche d'un bon prix sur le nouveau modèle de la manette Xbox One ? En ce moment, Amazon permet à ses membres d'acquérir le fameux accessoire de Microsoft avec un adaptateur sans fil sous la barre des 45 euros. Focus sur ce nouveau bon plan !

À une quinzaine de jours de son opération Prime Day, Amazon anticipe l'événement commercial virtuel pour proposer une belle offre sur l'achat d'un produit signé Microsoft.

En effet, la manette Xbox One vendue dans un coloris noir est au tarif de 44,82 euros. L'offre étant à durée indéterminée, il est conseillé de ne pas trop tarder pour en profiter. À titre d'information, les frais de port sont offerts pour une livraison à domicile ou en point relais.

Pour rappel, il s'agit du modèle le plus récent de la manette qui est fournie avec un adaptateur Bluetooth. Il faut savoir qu'elle peut être utilisée avec un PC tournant sous le système d'exploitation Windows 10. Il est possible d'utiliser l’adaptateur avec une tablette ou un ordinateur portable et de connecter jusqu'à 8 manettes simultanément. Enfin, la manette mesure 18,1 x 17,5 x 7,1 cm et pèse près de 300 grammes.

