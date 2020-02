Bon prix sur la Nintendo Switch Lite + Luigi’s Mansion 3 ou Mario Kart 8 Deluxe

L’enseigne en ligne de la Fnac propose un bon plan sur la Nintendo Switch Lite ! Si vous dĂ©sirez enfin vous l’offrir alors c’est le moment car l’offre en question permet de vous procurer cette console avec un jeu Ă un bon prix.

Cette offre proposĂ©e par la Fnac est valable jusqu’au 1er mars 2020 minuit ou dans la limite des stocks disponibles. Elle permet d’avoir une console portable Nintendo Switch Lite avec un bon jeu pour 224.99 euros. Au niveau du jeu, le choix est très restreint mais ils sont plutĂ´t bons : Luigi’s Mansion 3 ou Mario Kart 8 Deluxe et en ce qui concerne le coloris de la console, vous avez le choix entre la version bleue, grise ou jaune.

Pour en profiter, il faut ajouter la console puis le jeu dans le panier, une rĂ©duction de 24.99 euros s’appliquera automatiquement (la remise se fait Ă hauteur de 50% sur le jeu). Cette offre est non cumulable avec toute autre remise ou promotion rĂ©servĂ©e ou non aux adhĂ©rents. Pour les frais de port, il n’y a pas de supplĂ©ment car ils sont gratuits en retrait magasin, en point retrait colis ou directement Ă domicile.

Vous voulez en savoir plus sur cette console avant de l’acheter, nous vous invitons Ă dĂ©couvrir notre test sur la Nintendo Switch Lite et si c’est plutĂ´t la version salon et portable qui vous intĂ©resse, alors rendez-vous sur notre comparatif pour acheter au meilleur prix la Nintendo Switch (nouvelle version 2019, celle avec plus d’autonomie par rapport Ă la version sortie en 2017).

