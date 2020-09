Très bon prix sur l’Amazfit GTS, la montre connectée qui s’inspire de l’Apple Watch

À la recherche d’une montre connectée sous la barre des 100 euros ? Profitez vite de ce bon plan pour vous procurer l’excellente Amazfit GTS à un très bon prix chez Amazon. Focus sur cette nouvelle offre intéressante !

Dévoilée à la fin de l’été 2019, l’Amazfit GTS fait l’objet d’une belle promotion chez le géant Amazon. La montre connectée de la marque Xiaomi est en effet proposée au prix de 97,01 euros au lieu de 127,90 euros ; soit une remise immédiate de 25% de la part du site marchand.

Véritable concurrente de la fameuse Watch d’Apple, l’Amazfit GTS de Xiaomi qui a été conçue pour les sportifs est notamment équipée d’un écran AMOLED 341 ppi de 1,65 pouce et du Bluetooth 5.0. Etanche jusqu’à 50 mètres, la montre connectée embarque un GPS, un capteur de fréquence cardiaque et surtout une autonomie maximale estimée à 14 jours (avec une batterie de 220 mAh).

Fin et léger, l’objet connecté enregistre 12 modes de sport différents et communique bien évidemment avec un smartphone tournant sous iOS ou Android par l’intermédiaire d’une application dédiée. Enfin, l’Amazfit GTS du constructeur chinois qui est disponible dans un coloris rose affiche des dimensions de 2.99 x 2.99 x 0.89 cm et un poids de 39 grammes seulement.