Bon prix pour la Microsoft Surface Pro 7, une belle offre à saisir maintenant !

Bon plan informatique chez Amazon ! Si vous avez l’intention de vous procurer prochainement la Surface Pro 7 en tant que professionnel ou en tant que particulier, sachez que le PC hybride de Microsoft est actuellement à un bon prix.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Les soldes d’été 2020 commencent dans quelques semaines et Amazon en profite pour faire une promotion sur l’achat de la Surface Pro 7.

Ainsi, le géant du commerce en ligne permet à ses membres d’acquérir le PC hybride de la marque Microsoft au prix de 769 euros au lieu de 919 euros ; ce qui fait une remise de 150 euros de la part du site marchand. Au vu du prix élevé du produit, Amazon suggère de payer l’appareil en 4 fois sans frais.

À propos de la Microsoft Surface Pro 7, le PC hybride dispose d’un processeur Intel Core i3, d’une mémoire vive de 4 Go de RAM et d’un espace de stockage de 128 Go en SSD. Le tout tourne sous Windows 10. On retrouve également un écran PixelSense de 12,3 pouces (résolution 2736 x 1824 pixels) et une carte graphique Intel HD Graphics. Pour la connectique, l’appareil possède le Bluetooth, deux ports USB-A et USB-C et le Wi-fi. Enfin, la tablette embarque une autonomie de 10,5 heures, mesure 20 x 29,2 cm et pèse 776 grammes.

À voir aussi : le Fire Stick TV d’Amazon à moins de 25 euros