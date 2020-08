L’iPhone SE 2020 de retour à un bon prix, dépêchez-vous pour en profiter !

L’iPhone SE 2020 fait l’objet d’une belle affaire chez Darty. Il est en effet possible de se procurer le smartphone d’Apple sous les 440 euros pendant une durée limitée. Tous les détails de l’offre sont à consulter dans la suite de l’article.

Après les AirPods Pro à prix réduit chez Amazon, c’est au tour d’un autre produit de la marque Apple de faire l’objet d’un bon plan.

L’enseigne Darty consacre une offre spéciale sur l’achat de l’iPhone SE 2020 (64 Go). En effet, jusqu’à ce soir, il est possible de bénéficier d’un bonus reprise de 50 euros sur l’iPhone SE pour l’achat en ligne avec retrait en magasin (Click&Collect) et pour le retour d’un smartphone usagé lors du retrait en magasin. Avec le bonus en question, le smartphone d’Apple disponible en trois coloris au choix passe ainsi de 489 euros à 439 euros.

À propos des principales caractéristiques, l’iPhone SE 2020 possède un écran Rétina HD de 4,7 pouces (avec une définition de 1334 x 750 pixels) et un appareil photo grand‑angle de 12 MP. Tournant sous le système d’exploitation iOS 13, le smartphone embarque la Puce A13 Bionic. Etanche, l’appareil est résistant à l’eau jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Pour en savoir plus sur le smartphone, n’hésitez pas à consulter notre article consacré au test de l’iPhone SE 2020