Bon prix sur le Huawei Nova 5T via une ODR Bouygues Télécom

Si vous recherchez le Nova 5T dans sa version 128 Go à moins de 250 euros, alors ce bon plan pourrait vous intéresser. Par l’intermédiaire d’une offre de remboursement, le smartphone de chez Huawei voit son prix de revient à 249 euros au lieu de 299 euros.

Alors que la Fnac propose toujours le Huawei Nova 5T avec une enceinte stéréo sous forme de pack, la boutique en ligne Bouygues Télécom permet à ses clients de se procurer le téléphone seul à un bon prix.

Ainsi, jusqu’au dimanche 10 mai 2020 inclus, le Nova 5T est vendu au tarif de 249 euros chez l’opĂ©rateur mobile. Le prix comporte une offre de remboursement de 50 euros dont les conditions sont Ă consulter ici. Le dossier complet doit ĂŞtre envoyĂ© avant le 10 juin 2020 et le remboursement par virement bancaire se fera dans un dĂ©lai de 8 semaines maximum.

Ă€ propos des caractĂ©ristiques, le Huawei Nova 5T, qui est proposĂ© dans un coloris noir, est dotĂ© d’un Ă©cran FHD+ de de 6,26 pouces, d’une mĂ©moire vive de 6 Go de RAM, d’un espace de stockage de 128 Go, d’un processeur HiSilicon Kirin 980 Octo-Core et de 6 Go de RAM. CĂ´tĂ© photo, on retrouvera un capteur principal de 48MP (f/1.8) + 16MP (f/2.2) + 2MP (f/2.4) + 2MP (f/2.4) et un capteur secondaire de 32MP (f/2.0).