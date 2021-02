Forfait 80 Go à un bon prix : la nouvelle offre de Free Mobile pour les soldes d’hiver

Dans le cadre des soldes d'hiver, l'opérateur Free a l'intention d'attirer de nouveaux clients en proposant son forfait mobile 80 Go à seulement 11,99€/mois. Cette nouvelle offre est valable jusqu’au mardi 9 février 2021 inclus.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE FORFAIT FREE MOBILE

Si vous avez raté le forfait mobile 60 Go à moins de 10 euros chez Free avant les soldes d'hiver 2021, vous pouvez vous rattraper avec cette nouvelle offre mobile dévoilée par le trublion des télécoms.

Pendant près d'une semaine, soit jusqu'au 9 février prochain, le forfait mobile 80 Go est à 11,99 euros par mois durant 12 mois. Au-delà de la période d'un an, le forfait mensuel passera à 19,99 euros avec une enveloppe data de 150 Go. L'offre étant sans engagement, il sera possible d'aller voir un autre opérateur.

Hormis les 80 Go de données mobiles, le forfait en question comprend aussi 10 Go de data depuis l’Europe et les DOM. On retrouvera bien sûr les appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte), et les SMS et les MMS illimités en France métropolitaine (et SMS illimités vers DOM). Au cours de l'étape de la souscription, la carte SIM est facturée au prix unique de 10 euros et elle est expédiée quelques jours après la validation complète du dossier.

Si l'offre ne vous satisfait pas, n'hésitez pas à jeter un oeil sur notre article qui permet de trouver le forfait mobile le plus adapté à votre budget et à vos besoins.