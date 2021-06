JBL Go 3 : l’enceinte Bluetooth est à un bon prix chez Orange

Au cours d'une durée très limitée, l'opérateur Orange permet à ses clients de profiter d'une réduction de 10 euros sur l'achat de la JBL Go 3. Grâce à cette remise, le prix de l'enceinte Bluetooth passe sous les 30 euros. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

C'est à l'occasion d'une vente flash prenant fin le mercredi 9 juin 2021 que la boutique en ligne Orange propose la JBL Go 3 à prix réduit. Disponible en plusieurs coloris, l'enceinte Bluetooth est vendue à 29,99 euros au lieu de 39,99 euros ; soit 10 euros de remise immédiate de la part du numéro un des télécoms.

Sortie en octobre 2020, la JBL Go 3 a été conçue pour être emmenée partout. Dotée d'un design moderne et d'une taille compacte, l'enceinte dispose d'une autonomie maximale de 5 heures en une seule recharge. Etanche contre l'eau et la poussière grâce à l'indice de protection IP67, l'appareil peut être relié en sans-fil via le Bluetooth. Cela permet à la Go 3 d'être appairée à un smartphone ou une tablette afin de diffuser les morceaux musicaux. Au niveau de ses autres spécifications techniques, l'accessoire embarque une puissance de sortie de 4,2 W RMS et une réponse en fréquence de 110 Hz. Enfin, l'enceinte mesure 87,5 x 75 x 41,3 mm et pèse 209 grammes.