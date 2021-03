Jabra Elite 65t : les très bons écouteurs sans fil sont à un bon prix chez Amazon

Profitez de ce bon plan Amazon pour vous procurer en promotion les Jabra Elite 65t. Dans le cadre d'une offre à durée limitée, les très bons écouteurs de la marque danoise bénéficient d'une réduction de 38%. Une offre à ne pas rater !

Amazon profite de l'arrivée des beaux jours pour faire baisser le prix des Elite 65t du constructeur Jabra. Ainsi, jusqu'au week-end du 20/21 mars 2021, les écouteurs sans fil en question sont à 79,99 euros au lieu de 129,99 euros ; soit une remise immédiate de 50 euros de la part du géant du commerce en ligne. Les frais de port sont gratuits pour une livraison à domicile et Amazon permet de payer le produit en 4 fois sans frais par carte bancaire (4 mensualités de 20 euros chacune seront demandées).

Du côté de ses points forts, les écouteurs Jabra Elite 65t sont dotés de la technologie avancée à 4 microphones permettant la suppression des bruits indésirables des appels. La paire d'écouteurs qui est compatible avec le Bluetooth 5.0 embarque une autonomie maximale de 15 heures par l'intermédiaire de l’étui de chargement fourni. Une charge rapide de 15 minutes offre jusqu’à 1 heure d’autonomie. Avec l’indice d’étanchéité IP55, les écouteurs sont protégés contre la poussière et l’eau. Et enfin, les écouteurs sont livrés avec un câble micro USB, 3 paires d'embouts en silicone et un guide de démarrage rapide.

