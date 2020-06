Bon prix sur cette carte mémoire SanDisk Ultra de 128 Go

Amazon France vous offre la possibilité d’étendre la capacité de stockage de smartphone avec cette carte mémoire SanDisk Ultra de 128 Go qui est en ce moment en promotion. Zoom sur cette (nouvelle) belle affaire !

Nous continuons les bons plans associés aux produits de la marque SanDisk. Après la clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 64 Go et la carte mémoire SanDisk Ultra 400 Go, c’est au tour d’une autre carte mémoire de faire l’objet d’une réduction de prix chez Amazon.

La SanDisk Ultra de 128 Go (référence SDSQUAR-128G-GN6MA) est en effet au tarif promotionnel de 19,99 euros ; soit 18 euros de moins par rapport à son prix de vente conseillé. Pour éviter de payer des frais de port supplémentaires à hauteur de 4,99 euros, vous avez la possibilité de choisir la livraison gratuite dans un Amazon Locker situé le plus proche de chez vous.

Cette carte mémoire MicroSDHC est idéale pour les possesseurs de smartphones et de tablettes. Les vitesses de transfert du produit peuvent atteindre les 100 Mo/s. 320 albums musicaux, 2400 photos ou encore 640 minutes de vidéos Full HD pourront ainsi être stockés. Conçue pour résister aux conditions extrêmes, la carte mémoire est fournie avec un adaptateur SD et dispose d’une garantie de 10 ans de la part du fabricant.