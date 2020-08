La carte mémoire microSDHC SanDisk Ultra 128 Go (encore) à un bon prix

Si vous estimez que la mémoire de votre smartphone est insuffisante, sachez qu’il existe une promotion sur l’achat d’une carte microSDHC d’une capacité de 128 Go. En effet, la SanDisk Ultra est à moins de 20 euros seulement chez Amazon France. Cette offre est à ne pas rater !

Continuons notre série de bons plans associés aux produits de la marque SanDisk. Après la carte microSDXC UHS-I pour Nintendo Switch à -47%, c’est au tour d’une autre carte mémoire de faire l’objet d’une réduction de prix chez Amazon.

La SanDisk Ultra d’une capacité de stockage 128 Go (référence SDSQUAR-128G-GN6MA) est au prix de 19,99 euros au lieu de 31,99 euros ; soit une remise immédiate de 11 euros. Même si le montant du produit est inférieur à 25 euros d’achats, il est possible de choisir la livraison gratuite dans un Amazon Locker situé le plus proche de chez vous.

Cette carte mémoire est destinée aux possesseurs de smartphones et de tablettes. Ses vitesses de transfert peuvent atteindre les 100 Mo/s. 320 albums musicaux, 2400 photos ou encore 640 minutes de vidéos Full HD peuvent être stockés dans un support de seulement 4,54 grammes. Conçue pour résister aux conditions extrêmes, la carte mémoire est livrée avec un adaptateur SD et a une garantie de 10 ans de la part du fabricant.