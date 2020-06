Bon prix sur la caméra Xiaomi Mi Home 360°, le bon moment pour l’acheter

Vous avez besoin d’une caméra pas trop chère pour surveiller votre maison ? Darty et Amazon proposent en ce moment la Xiaomi Mi Home 360° à un bon prix. Focus sur ce nouveau bon plan !

Depuis plusieurs jours, il est possible de faire pas mal d’économies avec la marque Xiaomi. Récemment, le smartphone Redmi Note 9 est passé sous les 250 euros et la trottinette électrique M365 est à 320 euros.

Cette fois-ci, c’est la Mi Home 360° qui est en promotion chez Darty et sur Amazon. Vendue initialement à 39,99 euros, la caméra de surveillance voit son prix baisser à 29,99 euros ; soit une remise immédiate de 10 euros.

Dotée d’une résolution en 1080p, la Mi Home 360° du constructeur chinois est une caméra équipée d’un double moteur permettant d’obtenir une vision horizontale à 360 degrés. Vous avez la possibilité de contrôler la Mi Home depuis un smartphone (Android 4.0, iOS 7.0 et supérieur) ou des assistants vocaux (Alexa ou Google). L’accessoire dispose également d’une vision nocturne infrarouge et détection de mouvement ; de notifications de vidéos ; des appels voix bidirectionnelle entre la caméra et le smartphone et des appels vidéo unidirectionnels de la caméra vers le téléphone. Pour terminer, l’utilisateur pourra insérer une carte micro SD (capacité maximale de 64 Go) pour enregistrer des séquences vidéos.