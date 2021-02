Bon prix sur la caméra DJI Osmo Action avec un kit de recharge

Darty profite des soldes d'hiver 2021 pour proposer à ses clients de se procurer la DJI Osmo Action à un bon prix. La fameuse caméra d'action passe en effet sous les 260 euros avec un kit de recharge offert.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

C'est à l'occasion des soldes hiver Fnac/Darty 2021 qu'il est possible d'acquérir une caméra d'action en promotion.

Pendant la durée de l'opération commerciale, Darty permet effectivement d'acheter la DJI Osmo Action à 259 euros au lieu de 379 euros ; soit une remise immédiate de 120 euros de la part du site marchand. Mais ce n'est pas tout ! Un kit de recharge (d'une valeur de 89,99 euros) comprenant une station de recharge, deux batteries et deux boîtiers de batterie est offert si l'ensemble est ajouté dans le panier.

Concurrente de la célèbre GoPro, la DJI Osmo Action se distingue par ses deux écrans intégrés et son interface fluide. La caméra d'action permet de filmer jusqu’en 4K à 60fps et de faire des photos de 12 MP. Idéale pour les activités aquatiques, elle est étanche jusqu’à 11 mètres de profondeur. Côté autonomie, on peut l'utiliser entre 1h30 et 2 heures en fonction de la qualité d’enregistrement vidéo choisie. Enfin, l'appareil mesure 65 x 42 x 35 mm et affiche un poids de 124 grammes.