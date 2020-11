Assassin’s Creed Valhalla sur PS5 : précommandez le jeu à un bon prix

Annoncé pour le jeudi 12 novembre 2020, Assassin's Creed Valhalla sur PS5 est disponible en précommande. Il est possible de se procurer le jeu vidéo au meilleur prix sur la Fnac.com, et avec 10 euros offerts pour les adhérents. Toutes les informations à connaître sont à consulter dans la suite de l'article.

Les fans de la saga Assassin's Creed devront encore patienter quelques jours avant la sortie officielle du nouvel opus intitulé Valhalla.

À cette occasion, l'enseigne de la Fnac propose à ses clients de se procurer l'édition standard du jeu Assassin's Creed Valhalla sur PS5 au tarif de 54,99 euros. En plus de cet achat, les adhérents titulaires de la carte Fnac verront leurs comptes clients automatiquement crédités de 10 euros. Avec ce bonus, le prix de revient du jeu est de 44,99 euros.

Pour information, l'opération de précommande en lien avec le jeu est associée à la mention plus bas prix. Cela signifie que, en cas de baisse ou de hausse du prix du produit entre le jour de la précommande et celui de sa date d’expédition, l’acheteur sera automatiquement facturé au prix le plus bas.

À propos du jeu, ce dernier invite le joueur à incarner Eivor, un féroce guerrier viking déchiré entre son devoir envers son frère Sigurd et sa quête personnelle de gloire. Chassé de Norvège par des guerres sans fin et des terres infertiles, le clan d'Eivor devra se construire un avenir parmi les royaumes brisés d'Angleterre. Durant ce périple, Eivor devra faire face à des figures emblématiques telles que des rois saxons et les belliqueux fils de Ragnar Lothbrok ainsi qu'une mystérieuse et terrible menace pesant sur le destin de l'Angleterre. Pour vous donner l'eau à la bouche, découvrez ou redécouvrez la bande-annonce officielle.