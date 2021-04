Bon prix sur l’Apple Watch SE (GPS + Cellular) chez Cdiscount

Si vous êtes à la recherche de l'Apple Watch SE en promotion, sachez que le modèle GPS + Cellular de la montre connectée de la marque à la pomme est à prix réduit chez Cdiscount. L'objet connecté est à moins de 280 euros avec un code promotionnel.

C'est à l'occasion d'une offre à durée indéterminée que la montre connectée Apple Watch SE (modèle 40 mm, version GPS + Cellular, coloris noir) est à exactement 279,65 euros au lieu de 304,65 euros chez Cdiscount. La réduction de 25 euros s'effectue avec l'aide du coupon 25EUROS qui est à saisir lors de l'étape du panier. Pour information, aucuns frais de port ne seront demandés dans le cas d'une livraison à domicile ou d'un retrait en point relais.

Sortie dans l'Hexagone en octobre 2020, l'Apple Watch SE est dotée d’un boîtier en aluminium gris sidéral. La montre connectée dispose d'un écran tactile Retina OLED LTPO, du GPS, d'une boussole, d'une puce sans fil W3, une d'capacité de stockage de 32 Go et d'un haut‑parleur. L'utilisateur retrouvera également le Wi‑Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz, le Bluetooth 5.0, une batterie en lithium‑ion permettant une autonomie maximale de 18 heures et une étanchéité jusqu'à 50 mètres. Besoin de plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter notre article consacré au test de l'Apple Watch SE.