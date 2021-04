L’Apple Mac Mini (puce M1) est à un bon prix chez Fnac/Darty

Vous avez l'intention de vous procurer prochainement le Mac Mini avec sa puce M1 ? C'est possible grâce à ce bon plan informatique où l'ordinateur de bureau d'Apple est un bon prix sur les sites de la Fnac et de Darty. On fait le point sur cette nouvelle offre dans la suite de l'article.

En cette mi-avril 2021, la version 2020 du Mac Mini d'Apple fait l'objet d'une promotion intéressante sur les sites du groupe Fnac/Darty.

Actuellement, les modèles 16/256 Go et 16/512 Go de l'ordinateur de bureau de la marque à la pomme sont respectivement vendus aux prix de 949,99 euros et de 1159,99 euros. Cela correspond à 80 euros de réduction et 100 euros de remise sur les deux tarifs conseillés. Pour information, il n'y a aucuns frais de port supplémentaires (dans le cas d'une livraison à domicile) qui sont demandés par les deux sites marchands.

Le Mac Mini, dévoilé en novembre 2020, est essentiellement doté de la puce M1 conçue par Apple qui offre un gain de performances par rapport au processeur central, au processeur graphique et à l’apprentissage automatique. L'appareil embarque aussi un CPU et un GPU 8 coeurs. La partie connectique se compose de 2 ports Thunderbolt/USB 4 avec prise en charge du DisplayPort et du Thunderbolt 3 (jusqu’à 40 Gbit/s) ; d'un port USB 3.1 Gen 2 (jusqu’à 10 Gbit/s) ; des sorties Thunderbolt 2, HDMI, DVI et VGA ; de 2 ports USB‑A (jusqu’à 5 Gbit/s) ; d'un port HDMI 2.0 ; d'un port Gigabit Ethernet ; d'une prise casque 3,5 mm ; de la norme Wi‑Fi 6 et du Bluetooth 5.0.