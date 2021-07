Mac mini 2020 avec puce M1 : l’ordinateur d’Apple est à un bon prix chez Cdiscount

Profitez des dernières heures des soldes d'été pour acquérir le Mac mini 2020 avec puce M1 à un bon prix. En effet, l'ordinateur d'Apple passe sous les 710 euros sur le site marchand français. Une offre à ne pas rater !

Les soldes été Cdiscount 2021 prennent fin ce mardi 27 juillet et il est encore possible de faire de bonnes affaires sur le site e-commerce français.

Dans son rayon informatique, Cdiscount propose le Mac mini 2020 (modèle 256 Go) à exactement 709,99 euros au lieu de 799 euros. La réduction de 89 euros se fait de la façon suivante : une remise immédiate de 79 euros de la part de Cdiscount et une autre remise de 10 euros grâce au code 10EUROS. Le coupon en question doit être saisi durant l'étape du panier.

Dévoilé durant l'automne 2020, le Mac mini est essentiellement équipé de la puce M1 conçue par Apple qui permet un gain de performances au processeur central, au processeur graphique et à l'apprentissage automatique. L'unité centrale de la firme de Cupertino dispose de 2 ports Thunderbolt/USB 4 avec prise en charge du DisplayPort et du Thunderbolt 3 (jusqu’à 40 Gbit/s), un port USB 3.1 Gen 2 (jusqu’à 10 Gbit/s), des sorties Thunderbolt 2, HDMI, DVI et VGA, 2 ports USB‑A (jusqu’à 5 Gbit/s), un un port HDMI 2.0, un port Gigabit Ethernet, et une prise casque 3,5 mm. La norme Wi‑Fi 6 et le Bluetooth 5.0 sont également de la partie.