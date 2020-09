Voici un bon plan objets connectés sur le site Boulanger ! Au cours d'une durée indéterminée, il est possible de se procurer l'assistant vocal Amazon Echo Plus 2 avec une ampoule Philips Hue offerte sous la barre des 75 euros.

Les French Days de l'automne 2020 sont désormais terminés mais il est toujours possible de faire de bonnes affaires grâce à ce nouveau bon plan.

L'enseigne française Boulanger propose un très bon prix pour l'assistant vocal Amazon Echo Plus 2 avec une ampoule Philips Hue offerte. Au cours d'une durée indéterminée, ce lot comprenant deux objets connectés est à 74,99 euros au lieu de 94,79 euros ; soit une remise immédiate de 19,80 euros de la part du site marchand. La réduction concerne le prix unitaire de l'ampoule connectée. Pour obtenir le tarif de 74,99 euros, il suffit de mettre l'assistant vocal au panier et l'ampoule connectée vient s'ajouter automatiquement. Et à titre d'information, l'Amazon Echo Plus 2 est disponible en trois coloris au choix : gris, blanc et noir.

Concernant les caractéristiques de l'Echo Plus 2ème génération, l'assistant vocal d'Amazon est équipé d'un haut-parleur diffusant un son puissant à 360 degrés, d'un hub ZigBee intégré et d'un capteur de température. L'utilisateur peut écouter de la musique, poser des questions, appeler d'autres appareils Echo, recevoir les informations et bien plus encore. Quant à la Philips E27 Hue white, il s'agit d'une ampoule connectée qui est compatible les assistants vocaux. D'une durée de vie maximale de 25 000 heures, elle permet d'étendre votre éclairage connecté tout en utilisant la technologie ZigBee.