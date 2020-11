Bon plan Xiaomi Poco M3 : un bon milieu de gamme à 129,99 € seulement, faites vite !

Jusqu’au 30 novembre 2020, le tout nouveau Xiaomi Poco M3 est en promo. Une offre qui coïncide avec le Black Friday 2020. Pour seulement 129,99 €, ce smartphone a tout ce qu’il faut pour satisfaire la grande majorité des utilisateurs.

Acheter le Xiaomi Poco M3 à 129,99 €

Le 24 novembre dernier, Xiaomi officialisait le Poco M3, la nouvelle petite bombe de sa filiale low-cost qu’on ne présente plus. Le smartphone coûte 159 € et bien que ce tarif est déjà excessivement bas pour ce qui est proposé sous le capot, la marque pousse sa générosité encore plus loin en offrant une réduction de 18% pour la période de précommandes. Cela équivaut à une économie de 29 €.

Pendant qu’il est encore temps, vous pouvez acheter le Xiaomi Poco M3 à 129,99 € seulement. La validité de l’offre court jusqu’au 30 novembre 2020. N’hésitez donc pas à passer à l’action dès maintenant si vous souhaitez acquérir un très bon smartphone à un prix dérisoire. Ceci dans le cadre de la Black Friday Week pendant laquelle plusieurs smartphones profitent de belles promos.

Le Poco M3, malgré son prix dispose d’une fiche technique qui est loin d’être rédhibitoire. Il est animé par un SoC Snapdragon 662 épaulé par 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne que les gourmands en espace pourront toujours étendre avec une carte microSD. Le smartphone dispose d’un écran de 6,53″ en définition Full HD+. Il est alimenté par une imposante batterie de 6000 mAh compatible avec une recharge rapide de 18 W (chargeur de 22,5W fourni dans la boîte).

La partie photo du Poco M3 est constituée d’un triple capteur : un module principal de 48 MP, un capteur macro et un ToF de 2 MP chacun. À l’avant, on retrouve un capteur selifie de 8 MP. Vous le voyez bien, il y a de quoi satisfaire les besoins quotidiens de l’utilisateur moyen. Le tout à un tarif très aguicheur. Offrez (ou offrez-vous) ce beau cadeau de Noël sans vous ruiner.