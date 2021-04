Xiaomi Poco M3 128Go : ce bon plan permet de l’avoir à moins de 120€, vite !

Découvrez une belle affaire que propose Cdiscount à propos du Poco M3. En cette période du printemps 2021, le site marchand permet d'avoir le smartphone de Xiaomi (version 128 Go) à un prix de revient de 119,90 euros grâce à une ODR. On fait le point sur cette nouvelle offre dans la suite de l'article.

Alors qu'il est encore possible d'acquérir le Poco X3 (64 Go) sous les 160 euros, c'est au tour du Poco M3 de faire l'objet d'un bon plan sur le site Cdiscount.

En effet, le modèle 128 Go du téléphone de Xiaomi (coloris noir ou bleu) est affiché au tarif de 169,90 euros. Mais par l'intermédiaire d'une ODR de 50 euros, le Poco M3 revient à un prix de 119,90 euros. L'offre de remboursement dont les conditions sont à consulter ici est valable jusqu'au vendredi 16 avril 2021 inclus.

Commercialisé depuis la fin du mois de novembre 2020, le Xiaomi Poco M3 embarque un écran de 6,53 pouces avec une définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels, un processeur Snapdragon 662 épaulé par 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne (possibilité d'étendre jusqu'à 512 Go avec une carte microSD) et une batterie de 6000 mAh compatible avec la recharge rapide de 18 W. Pour la photo, on retrouve un module principal de 48 MP, un capteur macro et un ToF de 2 MP chacun, ainsi qu'un capteur selifie de 8 MP. Besoin de plus d'informations ? N'hésitez pas à jeter un oeil sur notre article associé au test du Xiaomi Poco M3.