Bon plan Mi Watch : la montre connectée de Xiaomi est à prix réduit chez Cdiscount

La Xiaomi Mi Watch est à peine sortie en France qu'elle fait déjà l'objet d'une belle promotion. La montre connectée peut être achetée à exactement 89,99 euros au lieu de 149,99 euros. Tous les détails de l'offre sont à lire dans la suite de l'article.

Après l'Apple Watch SE (GPS + Cellular) à prix réduit, c'est au tour d'une autre montre connectée d'être victime d'une baisse de prix chez Cdiscount.

Ce nouveau bon plan concerne la Xiaomi Mi Watch. Commercialisée en France depuis ce 9 mars 2021 au tarif conseillé de 149,99 euros, la montre connectée est à 99,99 euros sur le site marchand français. Mais au moment de rédiger ce post, le prix peut diminuer à 89,99 euros grâce au coupon 10EUROS qui doit être saisi durant l'étape du panier.

Dévoilée au cours de l'automne 2020, la Xiaomi Mi Watch est une montre connectée qui dispose d'un écran AMOLED de 1,39 pouce (454 × 454 pixels) et du Bluetooth 5.0 pour se connecter aux appareils exécutant Android (4.4 et supérieur) et iOS (10 et supérieur). Elle est aussi équipée de plusieurs capteurs, du gyroscope, du suivi du sommeil, du suivi de la condition physique, de 17 modes sportifs professionnels et de 100 modes sportifs étendus. On retrouvera aussi la présence de la puce GPS 12 nm qui prend en charge le GPS, le GLONASS, le Galileo et le Beidou et le NFC. Résistante à l'eau jusqu'à 50 mètres (5 ATM), la Mi Watch est dotée d'une batterie de 420 mAh qui permet jusqu'à 16 jours d'autonomie, 22 jours en mode longue durée de vie de la batterie, et 50 heures avec utilisation continue du GPS.