Bon plan Xiaomi : la caméra Mi Home Security à prix cassé chez Cdiscount

Besoin d'équiper votre maison avec une caméra de surveillance ? Sachez que c'est peut-être le bon moment de craquer pour la Mi Home Security de Xiaomi ! Pendant une durée limitée, l'objet connecté de la marque chinoise est à exactement 19,20 euros sur le site Cdiscount.

C'est à l'occasion de son opération “Les 7 jours Xiaomi” que Cdiscount vous permet d'acquérir la Mi Home Security à prix cassé.

Ainsi, la caméra de surveillance du constructeur chinois est vendue actuellement au tarif de 19,20 euros au lieu de 29,99 euros ; soit une remise immédiate de 10,79 euros de la part du site marchand français. Des frais de port à hauteur de 3,99 euros sont appliqués dans le cas de la livraison. Pour éviter de payer ce supplément, il existe le programme Cdiscount à volonté qui permet d'avoir la livraison gratuite. Le service proposé par Cdiscount peut être testé gratuitement pendant quelques jours.

Pour en revenir à la Mi Home Security, la caméra de surveillance permet de capturer une vue horizontale complète à 360 degrés et une vue verticale à 108 degrés, avec des images dans une résolution de 1080p. La Xiaomi Mi Home Security peut être pilotée avec des appareils tournant sous Android 4.4 (et supérieur) et iOS 9 (ou supérieur). Enfin, l'accessoire affiche des dimensions de 11,5 x 7,8 x 7,8 cm et un poids net de 250 grammes.